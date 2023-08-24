В Telegram-канале МВД Казахстана сообщили, что 24 августа в 1:10 сотрудники отдела полиции Бурлинского района и пограничной службы КНБ задержали десять граждан Афганистана. Они незаконно пытались пересечь государственную границу. По предварительным сведениям, иностранцы направлялись в страны Евросоюза. В отношении задержанных составили административные протоколы по статье 514 КоАП РК «Нарушение режима государственной границы РК». Материалы для рассмотрения направили в Бурлинский районный суд. Нарушителям грозит от штрафа до выдворения.