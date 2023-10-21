Полицейский задержан при получении взятки в Уральске

В мессенджерах распространяется информация о том, что 21 октября в 14.00 сотрудники управления собственной безопасности ДП ЗКО задержали участкового инспектора ОМПС УП Уральска Асылана Булаткалиева. Сообщение сопровождается фотографией момента задержания.

По предварительной информации, страж порядка задержан с поличным при получении взятки в размере 500 тысяч тенге.

В пресс-службе департамента полиции сообщили, что сотрудник задержан и водворен в изолятор временного содержания. Сумму взятки и статью, по которой ведется досудебное расследование в ведомстве обещали уточнить позже.