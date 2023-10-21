По данным «Казгидромета», 22 октября на большей части западного Казахстана ожидаются дожди и понижение температуры.
- В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +6..+8 градусов, ночью похолодает до 0..+2 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
- В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +9..+11 градусов, ночью +3..+5 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
- В Актобе прогнозируют снег с дождем. Днём ожидается до +6..+8 градусов. Ночью похолодает до +3..+5 градусов. Ветер до +20 метров в секунду.
- В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +13..+15 градусов, ночью опустятся до +8..+10 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
- В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +20..+22 градусов, ночью похолодает до +9..+11 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.