Литургию в соборе Михаила Архангела (Старом соборе) отслужил архиепископ Уральский и Актюбинский Антоний. Он отметил, что Пасха является праздником мира, любви и согласия. -Мы с Вами преисполнены особой радостью в эту Пасхальную ночь, ибо воскрес спаситель мира Господь наш Иисус Христос. В Свете Христовой победы мы ощущаем, что добро сильнее зла, что ночь прошла, и день приблизился, что истинное счастье каждого человека в Боге. Мы должны ревностно относиться к соблюдению заповедей Божиих для того чтобы крепла наша вера и мы были причастницы жизни вечной, - сказал архиепископ Уральский и Актюбинский Антоний. Празднование Пасхи сопряжено с большим количеством традиций. Празднику предшествует Великий пост - продолжительный период воздержания от многих видов пищи. Наступление пасхи принято отмечать, выставляя на стол крашеные яйца, куличи и пасху - творожное блюдо в форме пирамиды. -Мы пришли в храм вместе с детьми. Накануне пекли куличи и красили яйца. Эта традиция передается в нашей семье из поколения в поколение. В воскресенье мы пойдем к моим родителям, чтобы поздравить с самым главным праздником для православных, - сказала Галина Столярова. Впереди у верующих целая Пасхальная неделя, когда можно ходить друг к другу в гости и поздравлять с праздником.