Генеральному директору канала Арману Давлетьярову очень понравился казахстанец Ержан Максим, поэтому он позвал финалиста проекта "Голос. Дети" на церемонию Премии МУЗ-ТВ 2019 в Москву. "Потрясающее выступление - мои поздравления Ержану. Это самородок, Всевышний дал ему такой дар. Выступление покорило миллионы людей по всему миру. Я считаю этот мальчик не должен остаться без приза». «Поэтому, мы пригласили его с мамой 7 июня в Москву, на красную дорожку нашей премии. Сделаем ему красочный номер на сцене с участием всех звезд, принимающих участие в предстоящей церемонии", - сообщил Давлетьяров. Специальный гость Премии МУЗ-ТВ 2019 "Музыка объединяет!" в Москве еще одна звезда Казахстанской эстрады певец - Димаш Кудайберген. " Достойные сыны казахского народа будут выступать на национальной музыкальной премии в России, чему я очень рад", - добавил он. Напомним, вчера прошел финал и суперфинал шоу "Голос" и результаты голосования вызвали большой резонанс.