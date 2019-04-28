Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, полицейские усилили работу по выявлению кражи цветного металла. Стражи порядка задержали двух атыраусцев, которые воровали и затем сбывали металлические решетки, которые были предназначены для дренажной системы. - Изъято 39 вещдоков. Ведётся досудебное расследование по ст. 188 УК РК "Кража", - рассказали в полиции. Заметим, что ранее в Атырау была популярна кража крышек металлических канализационных колодцев. Сейчас во избежание подобных инцидентов крышки стали делать из бетона.