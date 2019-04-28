По поручению акима области Ондасына Уразалина заместитель акима области Кайрат Бекенов встретился с работниками предприятия. Как сообщили в пресс-службе акимата Актюбинскойобласти, с 2017 года у компании образовалась задолженность в размере 63,8 млн тенге перед 135 работниками. Решением суда «Актюбинский завод неметаллических труб» был признан банкротом, после чего была начата процедура банкротства. «Вопрос по погашению просроченной задолженности перед работниками завода рассматривался на 7 рабочих заседаниях Штаба. Банкротному управляющему было рекомендовано принять все необходимые меры по реализации имущества и погашению задолженности по заработной плате в соответствии с законом РК «О реабилитации и банкротстве». Этот вопрос находится на нашем постоянном контроле. Мы ежедневно мониторим данную ситуацию», - подчеркнул Кайрат Бекенов, поручив инспекции по труду проводить заседания штаба с участием членов инициативной группы, чтобы они видели, какая работа ведется по решению их проблем. Заместитель акима области подчеркнул, что в соответствии с Законом «О реабилитации и банкротстве» проведена оценка имущества, принадлежащего учредителю стоимостью 1,4 млрд тенге. Реестр имущества включает завод по выпуску стеклопластиковых трубопроводов из композитных материалов, земельные участки, транспортные средства. Торги по реализации имущества были назначены на 19 апреля, но были признаны несостоявшимися. Следующие торги со снижением цены пройдут в мае. «Мы находимся на постоянной связи с руководством завода. Главное, что имущества вполне достаточно для того, чтобы закрыть задолженность по заработной плате. Наша основная задача – мониторить каждый этап процедуры банкротства и координировать эту работу. В первую очередь после реализации имущества предприятия будет выплачена заработная плата. Даже если имущество будет реализовано со снижением, мы сможем закрыть долги по зарплате», - заключил Кайрат Бекенов. Стороны договорились контактировать по данному вопросу. Напомним, 26 апреля рабочие АЗНТ приходили в акимат и пожаловались, что с 2016 года не могут получить заработную плату. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.