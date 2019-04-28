В нефтяной столице прошло торжественное богослужение, которое провел священник Михаил Соколов, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Перед началом службы сотни прихожан традиционно прошли Крестным ходом вокруг церкви.

Нынешнее пасхальное празднование проходит в отреставрированном соборе Успения Божией матери. Храм в прошлом году капитально отремонтировали на пожертвования прихожан. Хотя еще 19 лет назад отреставрировать впервые церковь помогла администрация региона, а именно аким Имангали Тасмагамбетов (ранее же собор ни разу не ремонтировался, а возведен он был в 1888 году местным купцом Федотом Тудаковым – прим.автора).

У храма Успения Божией Матери атырауские верующие стали собираться еще за два часа до начала пасхальной службы, чтобы уж точно занять место поближе к алтарю и как следует увидеть праздничное богослужение.

- В этом году несказанно много пришедших на Пасху в храм, - делится прихожанка Светлана Чигрина. – Что радует – много молодежи. То ли привлекает отреставрированный храм, то ли к вере стали обращаться часто. А, может, погода: в этом году в Атырау Пасха теплая.

Утром в церкви уже по традиции священник освятил куличи и крашеные яйца, которые, по словам атырауских православных, не подорожали в связи с Пасхой, как это наблюдалось раньше.

Лина ОЙЛОВА