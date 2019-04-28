Ко Дню Победы дом №39 по проспекту Евразия украсили изображением казахских девушек батыров - Маншук Маметовой, Алии Молдагуловой и Хиуаз Доспановой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил аким Уральска Мурат Мукаев. Работы планируется завершить ко Дню Победы. Как отметили в акимате Уральска, изображениями батыров и других известных исторических личностей планируется украсить несколько многоэтажных домов в городе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.