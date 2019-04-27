Обеденный стол – подоконник станет полноценным местом для принятия пищи на маленькой кухне, например в хрущевке. Этот вариант будет идеален для семьи из двух человек.Разноцветная плитка в отделке фартука – универсальное решение для кухни. В маленькой – это отвлечет от тесноты, в большой – добавит уюта.Важный трюк для небольшой кухни – прозрачная мебель. Стеклянный столик будет смотреться сильно, а главное, визуально не загромождать пространство.Барная стойка в маленькой кухне – компактная замена обеденного стола, которая сэкономит место для рабочей зоны.Кухонные шкафчики благодаря разноцветным фасадам превращаются в яркие акценты, выделяющиеся на фоне всего оформления. Это добавит свежести и бодрости.