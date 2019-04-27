Продюсер Лободы заявила, что могла бы многое сказать, но деликатно промолчит. Но для них история «Голоса» окончена. Певица в свою очередь, в своих соцсетях разместила пост только с двумя своими участниками. https://www.instagram.com/p/BwvMK_Jl4nr/?utm_source=ig_web_copy_link Максим Галкин, один из первых высказался о том, что поражен - итоги просто несправедливые. Пообещав, что сделает все, чтобы его дети не участвовали ни в каких конкурсах. https://www.instagram.com/p/BwvN2Gpg8yc/?utm_source=ig_web_copy_link Первый Канал не выпустил в эфир документальный фильм о шоу и пообещал провести расследование. А Алсу закрыла комментарии в своем Инстаграм За победу в конкурсе Абрамова получила 1 млн. рублей, сертификат на запись песни и подарки спонсоров. Алсу забери приз у дочери и верни Ержану – такова воля народа - продолжают комментировать видео в соцсетях.