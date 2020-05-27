Около 20 жителей микрорайона Северный 2 собрались на проезжей части в районе рынка Ел Ырысы, между магазинами Акцент и U-DABB. Им сегодня, 26 мая, заблокировали бетонными плитами единственный путь, который ведет к домам. Они рассказывают, что это сделал бизнесмен, который якобы выкупил там землю под строительство. - Понимаете, так не должно быть. Вот пока мы тут стоим, уже не смог проехать мусоровоз, а если кому-то станет плохо и не проедет скорая помощь, что тогда? - задают вопрос собравшиеся. - Кто будет потом отвечать за все это. Однажды нам уже перегораживали эту дорогу, но потом после наших заявлений, открыли, а теперь снова все повторилось. Сегодня мы обращались к участковому, но он отметил, что у бизнесмена на это есть основание - документ. Вопрос к акимату: как они могли это допустить? Житель микрорайона Северный 2 Самат Сулейменов рассказал, что у него есть три внука, самому маленькому из них всего месяц. Мужчина говорит, что не знает, как им теперь добираться в поликлинику. - Я живу в этом микрорайоне больше 20 лет, но такого еще не видел. Нам не показали ни документов, ни разрешения на строительство, - отметил Самат Сулейменов. Жители говорят, что совсем недавно власти обещали им сделать эту дорогу. Еще один местный житель Ерлан Максутов говорит, что по этой дороге он возил своих детей в школу. Теперь он не представляет, как они будут жить, если дороги не будет. - Да нас просто отрезали от города. А как нам теперь ездить в магазины, больницы, на работу, - отметил мужчина. Со слов жителей, в микрорайоне Северный 2 находится около 55 частных домов. Стоит отметить, что на встречу с жителями выежал исполняющий обязанности начальник городского отдела архитектуры и градостроительства г. Уральск Мирхан Бердигалиев. Он сказал, что в настоящее время выясняются собственники земли, после изучения материала они дадут дополнительные комментарии. В пресс-службе акимата Уральска пояснили, что дорогу для проезда владелец участка все-таки открыл.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.