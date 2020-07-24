Благотворительную помощь направили в городскую и областную больницу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Предприниматели Уральска закупили необходимые предметы для больниц Общество переживает нелегкие времена в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Больницы заполнены больными, а врачи работают в круглосуточном режиме. Несмотря на все трудности, люди активно помогают друг другу. Особенно следует отметить предпринимателей, которые ежедневно развозят гуманитарную помощь по больницам и стационарам. Если одни предприниматели закупают медицинское оборудование, то другие изо дня в день привозят больницам необходимые предметы и питание. Торговый дом "Электрокомплект", ТОО "ОралПетроМаш" и магазин канцелярских товаров "Максимум" также не остались в стороне. Предприниматели закупили для городской больницы смесители, душевые лейки и скотчи, а для областной больницы были также закуплены скотч и тележки. По словам врачей, потребности возникают каждый день, ведь в больницах круглосуточно находятся сотни пациентов, десятки врачей. – Отрадно, что рядовые горожане и предприниматели протягивают руку помощи нашим врачам, тем самым поддерживая нас в столь нелегкое время. В нашей больнице созданы все условия для пациентов, в том числе и душевые кабины. Сейчас лето, установилась жаркая погода и душ необходим пациентам и врачам. К сожалению, в палатах сломались смесители, что создало некоторые неудобства. Но сегодня нам привезли 20 смесителей для душа, которые мы установим в самое ближайшее время. Скотч мы используем, когда заходим в палаты, надеваем противочумные костюмы, а вокруг глаз, рукавов заматываем скотч, чтобы не было открытых участков кожи, куда может попасть инфекция. А персонал у нас большой, в день по несколько раз заходят в палаты, поэтому скотч расходуется в очень больших количествах. Такие вещи каждый день нужны. Нам сейчас все помогают, мы приятно удивлены, что мировоззрение людей поменялось. Спонсоры оставляют свои номера, просят звонить, если возникнет какая-либо необходимость. Все это очень радует, - рассказал заместитель директора городской многопрофильной больницы Бахтияр Ташкенбаев. Стоит отметить, что на глазах у журналистов к областной больнице подошел прохожий, который рассказал, что является владельцем кафе и хотел бы обеспечивать горячим обедом и ужином весь персонал больницы. Предприниматели Уральска закупили необходимые предметы для больниц Предприниматели Уральска закупили необходимые предметы для больниц Предприниматели Уральска закупили необходимые предметы для больниц Предприниматели Уральска закупили необходимые предметы для больниц Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.      