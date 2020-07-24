Общество переживает нелегкие времена в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Больницы заполнены больными, а врачи работают в круглосуточном режиме. Несмотря на все трудности, люди активно помогают друг другу. Особенно следует отметить предпринимателей, которые ежедневно развозят гуманитарную помощь по больницам и стационарам. Если одни предприниматели закупают медицинское оборудование, то другие изо дня в день привозят больницам необходимые предметы и питание. Торговый дом "Электрокомплект", ТОО "ОралПетроМаш" и магазин канцелярских товаров "Максимум" также не остались в стороне. Предприниматели закупили для городской больницы смесители, душевые лейки и скотчи, а для областной больницы были также закуплены скотч и тележки. По словам врачей, потребности возникают каждый день, ведь в больницах круглосуточно находятся сотни пациентов, десятки врачей. – Отрадно, что рядовые горожане и предприниматели протягивают руку помощи нашим врачам, тем самым поддерживая нас в столь нелегкое время. В нашей больнице созданы все условия для пациентов, в том числе и душевые кабины. Сейчас лето, установилась жаркая погода и душ необходим пациентам и врачам. К сожалению, в палатах сломались смесители, что создало некоторые неудобства. Но сегодня нам привезли 20 смесителей для душа, которые мы установим в самое ближайшее время. Скотч мы используем, когда заходим в палаты, надеваем противочумные костюмы, а вокруг глаз, рукавов заматываем скотч, чтобы не было открытых участков кожи, куда может попасть инфекция. А персонал у нас большой, в день по несколько раз заходят в палаты, поэтому скотч расходуется в очень больших количествах. Такие вещи каждый день нужны. Нам сейчас все помогают, мы приятно удивлены, что мировоззрение людей поменялось. Спонсоры оставляют свои номера, просят звонить, если возникнет какая-либо необходимость. Все это очень радует, - рассказал заместитель директора городской многопрофильной больницы Бахтияр Ташкенбаев. Стоит отметить, что на глазах у журналистов к областной больнице подошел прохожий, который рассказал, что является владельцем кафе и хотел бы обеспечивать горячим обедом и ужином весь персонал больницы.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.