Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 22 июля в г.Актобе была изнасилована малолетняя девочка. - В совершении данного преступления задержан 33-летний местный житель г.Актобе, ранее неоднократно судимый. Вина последнего доказана собранными доказательствами, он водворен в ИВС управления полиции в порядке статьи 128 УПК РК. Проводится досудебное расследование по статье 120 части 4 "Изнасилование" и статье 121 части 4 "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетнего" УК РК, - рассказали в пресс-службе. К слову, после задержания выяснилось, что задержанный также в июле этого года совершил еще одно изнасилование. Ведется расследование. Другие подробности не сообщаются.