Как рассказали в пресс-службе департамента контроля качества безопасности товаров и услуг по ЗКО, несмотря на то, что в регионе действует запрет на проведение семейных мероприятий, люди все же продолжают собираться и устраивать праздники. - Все еще имеются факты проведения семейных мероприятий, свадеб, юбилеев, дней рождения. С 15 по 22 июля в области зарегистрировано девять фактов проведения семейных мероприятий с участием от 20 до 50 человек. Мониторинговыми группами были выявлены факты проведения семейных мероприятий в селах Федоровка и Абай Теректинского района, в селах Жанибек и Борсы Жанибекского района, в селах Каратобе и Саралжын Каратобинского района, в поселке Бирлик Жангалинского района, в поселке Казталовка Казталовского района, в поселке Жымпиты Сырымского района, - сообщили в департаменте. Стоит отметить, что в отношении ответственных людей составили административные протоколы по статье 425 КоАП РК "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов". Виновники торжеств должны будут выплатить штраф в размере 15 МРП или более 41 тысячи тенге. - Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции просим жителей нашей области не устраивать мероприятия. Только соблюдая все правила карантина, мы вместе сможем победить коварный вирус. Берегите себя и своих близких! - добавили санврачи.