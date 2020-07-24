Иллюстративное фото из архива "МГ" Работа по регистрации авто, ввезенных из Республики Армении, началась 1 июня в специализированном центре обслуживания населения. Регистрации подлежат машины, которые прибыли в страну до 1 февраля этого года. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, для регистрации гражданам необходимо предоставить удостоверение личности, квитанцию об оплате сбора за государственную регистрацию и пошлину, свидетельство о регистрации транспорта и государственные номерные знаки, выданные в уполномоченном органе Армении. Документы должны быть переведены на государственный или русский язык и заверены нотариусом. - На сегодня тысячу жителей области зарегистрировали транспортные средства, ввезенные из Армении. На все машины выданы жёлтые государственные номера. Праворульные авто регистрации не подлежат, - сообщили в полиции. К слову, на всей территории Атырауской области зарегистрированы 6836 машин из Армении, из них 2279 - праворульные. Из-за технического состояния более 200 авто разукомплектованы. По страховке и по доверенности около одной тысячи машин переданы жителям других регионов Казахстана. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.