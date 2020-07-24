В составе груза средства индивидуальной защиты, антисептики, термометры, ингаляторы и тонометры – всего более 7000 комплектов. Директор информационно-аналитического центра «Евразия-Поволжье» Марина Лапенко рассказал об инициативе. - Список составляли совместно с нашими коллегами из казахстанских общественных организаций. Дорогое оборудование и лекарственные препараты – прерогатива межгосударственного сотрудничества. Но в условиях стремительного распространения инфекции есть потребность, прежде всего, и в средствах индивидуальной защиты. В рамках Клуба деловых друзей от казахстанской стороны инициаторами выступили заместитель председателя «Ассоциации предпринимателей Ассамблеи народа Казахстана» Болат Сарсенов и председатель ассоциации производителей ЗКО «Заман» Туркина Айгуль. Как отметила председатель ассоциации производителей ЗКО «Заман» Туркина Айгуль, гуманитарный груз будет распространяться среди городских и районных поликлиник и провизорных стационаров г.Уральск. - Само название акции «Добро-Соседство» точно отражает суть взаимодействий регионов России и Казахстана. Присланная из России помощь особенно нужна для профилактики заболевания коронавирусом, - говорит Айгуль Туркина. Напомним, акция «Добро-Соседство» стартовала 9 июля и продлится до конца июля. Организаторами акции выступили некоммерческие организации России из приграничных с Казахстаном регионов. Уже отправлены грузы в города Алматы, Кокшетау, Костанай, Нур-Султан, Петропавловск, Атырау, Шымкент. Общая стоимость гуманитарных грузов превысит более 8,6 миллиона тенге (1,5 миллиона рублей). Раннее, согласно договоренностям между премьер-министрами России и Казахстана, в страну уже прибыла группа врачей для оказания помощи коллегам в борьбе с короновирусной инфекцией. Также силами МЧС России был доставлен гуманитарный груз с медицинскими препаратами, комплектами защитной одежды и масками. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.