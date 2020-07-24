На официальной странице городского акимата в социальной сетисообщили, что оптовые торговцы рынка "Мирлан" не соблюдают санитарные требования. В связи с чем было принято решение о переносе оптового рынка "Мирлан". – Незаконное местоположение оптовой торговли с района центрального рынка "Мирлан" будет по договорённости перемещено на территорию рынка "Ел-Ырысы". На улицах Досмухамедова, Ахмирова и Кердери будут установлены необходимые дорожные знаки и временно введено ограничение транспортного движения. 24 июля с 18.00 на указанных улицах будут установлены ограничительные дорожные знаки и проведены разъяснительные работы среди торговцев и хозяйствующих субъектов, расположенных на этой территории. С 25 июля с 05.00 оптовая торговля будет организована на рынке "Ел-Ырысы", - сообщили в городском акимате.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.