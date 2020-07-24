Иллюстративное фото из архива "МГ" Председатель фракции "Ак жол" Азат Перуашев обратился к премьер-министру с просьбой разъяснить ситуацию с расторжением контракта на покупку аппаратов ИВЛ у отечественной компании ТОО "ОралМедРегион", которая находится в Уральске. В Минздраве, акимате Атырауской области и Мининдустрии ответили на запрос депутата. К депутату обратились представители компании ТОО "ОралМедРегион". В своём письме они заявили, что 21 июля между компанией и управлением здравоохранения Атырауской области был заключён договор на поставку 45 аппаратов ИВЛ. Но 22 июля облздрав сообщил руководству предприятия, что договор расторгается в одностороннем порядке, ссылаясь на распоряжение Минздрава. - Направил письмо премьер-министру по ТОО "ОралМедРегион". Отечественный производитель аппаратов ИВЛ заключил контракт на их поставку в Атырау. Но Минздрав требует расторгнуть контракт, так как закупает ИВЛ в Турции на 30 млрд тенге! А как же экономия бюджета и национальные интересы? – написал Азат Перуашев в Twitter. На обращение депутата сразу отреагировали в Министерстве здравоохранения. Там заявили, что поручений по расторжению договоров не давали. - Министерство здравоохранения РК уделяет большое внимание развитию и поддержке отечественных товаропроизводителей. Вопросы закупок из местного бюджета, в том числе заключение и расторжение договоров не входит в компетенцию центрального государственного органа. Министерство здравоохранения ответственно заявляет, что не было каких-либо поручений по расторжению ранее заключённых акиматами договоров по поставке аппаратов ИВЛ, – говорится в официальном ответе Минздрава. В акимате Атырауской области ответили по вопросу расторжения управлением здравоохранения Атырауской области договора государственных закупок с ТОО «ОралМедРегион» на поставку 45 аппаратов ИВЛ. - Согласно информации, поступившей из Министерства финансов Республики Казахстан в акимат Атырауской области 21 июля 2020 года, из резерва правительства РК выделяются средства для приобретения аппаратов ИВЛ для медицинских организаций страны. В частности, в Атыраускую область планируется поставить 63 аппарата ИВЛ стоимостью 8,9 млн тенге каждый. Цена одного аппарата ИВЛ ТОО «ОралМедРегион», по заключенному с управлением здравоохранения Атырауской области договору, составляет 13 миллионов 285 тысяч тенге. По указанному выше договору планировалось закупить 45 аппаратов на общую сумму 597,8 млн тенге. Разница в цене за один аппарат составляет 4,3 млн тенге, что почти на 50% дороже цены аппаратов, планируемых к приобретению за счет средств правительственного резерва. Закуп 45 аппаратов ИВЛ по цене 8,9 млн тенге сэкономит 197,3 млн тенге бюджетных средств, что позволит дополнительно приобрести еще 22 аппарата ИВЛ, приобретаемых за счет средств правительственного резерва, - пояснили в акимате Атырауской области. Учитывая данные обстоятельства, управлением здравоохранения области направлено письмо ТОО «ОралМедРегион» о расторжении указанного договора, зарегистрированного в органах казначейства 21 июля 2020 года, после получения вышеуказанной информации Министерства финансов. Однако директор ТОО «ОралМедРегион» Андрей Павлов отметил, что данные выводы не корректны. - Аппараты нужно сравнивать по технической спецификации. Стоимость одной модели, которую предлагаем мы составляет 8,4 млн тенге за одну штуку. Аппараты этой же модели в Турции стоят гораздо дороже. Нужно объективно разбирать ситуацию только исходя из технической спецификации аппаратов ИВЛ, - заверил он. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.