С искренней благодарностью и уважением, а также с пожеланиями скорейшего выздоровления, дружная команда "ОралПетроМаш" решила поддержать наших врачей и пациентов, оказав им гуманитарную помощь в виде смесителей для душевых, медицинских тележек и скотча. Смеситель и скотч были переданы в городскую многопрофильную больницу, а медицинские тележки привезли в областную больницу. Только совместными усилиями мы сможем одержать победу над коварной болезнью. От чистого сердца желаем вам здоровья, сил и процветания.