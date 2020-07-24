Авария произошла 24 июля около 12.00 в поселке Зачаганск на пересечении Саратовской трассы с улицей Брусиловского. На перекрестке столкнулись две машины - Audi и Lifan. По словам водителя автомашины Audi Романа Логвиненко, водитель второй машины не пропустил его на перекрестке. – Я ехал по Саратовской трассе со стороны Свистун горы в сторону города. Ехал на разрешающий сигнал светофора. Водитель автомашины Lifan стал поворачивать со стороны города в Казах аул. Я ему начал сигналить, он вывернул под меня, я не успел среагировать, нажал на тормоза и удар. Сработали подушки безопасности, далее врезался в столб. Он меня не пропустил. Я ехал один, повредил колено, руку. Водитель той машины вроде живой, руки и ноги двигались, но он не соображал, - рассказал Роман Логвиненко. Стоит отметить, что второй водитель также находился в салоне один. По сообщению пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, с места аварии он был госпитализирован в хирургическое отделение областной многопрофильной больницы. – 26-летний мужчина получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб шейки бедра слева, - отметили в ведомстве. В пресс-службе департамента полиции ЗКО пообещали предоставить информацию позже.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.