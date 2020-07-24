Напомним , 31 мая в сети появилось видео, на котором мужчина издевается над собакой. Он пытался задушить ее дверцей холодильника. В полиции тогда сообщили, что личность мужчины установлена. Через несколько дней в Instagram появилось видеообращение , в которой житель поселка Еркинкала Атырауской области Маргулан Жуматаев попросил прощения за свой поступок. Он объяснил свою жестокость тем, что собака едва не укусила его дочь и испортила всю высаженную рассаду. 2 июля стало известно, что уголовное дело по ст. 316 УК РК "Жестокое обращение с животными", которое было заведено, прекратили. В полиции сообщили, что при проведении экспертиз выяснилось, что телесных повреждений у собаки нет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Скриншот с видео - Садист из Атырау душил собаку дверцей холодильника. В отношении него возбудили уголовное дело. Но дело прекратили, якобы нет вреда собаке. Это как нет вреда?!! Если собаку душили дверцей холодильника. У нее как минимум психическое расстройство и повреждения головного мозга из-за недостатка кислорода. 3 июля я подал жалобу в Генеральную прокуратуру об отмене прекращения дела и его возобновлении. Генеральная прокуратура мое обращение перенаправила в прокуратуру Атырау. И вот сегодня я получил письмо о том, что прекращение отменили и опять возобновили уголовное дело в отношении садиста. Надеюсь в этот раз его привлекут к уголовной ответственности! - написал Жангельды Сулейманов.