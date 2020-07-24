Заработная плата рабочих будет составлять 100 тысяч тенге на руки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 75 рабочих требуются на сортировку мусора в Уральске Заместитель акима ЗКО Аманжол Алпысбаев на своей странице в социальной сети Facebook написал пост о том, что на сортировочную линию требуются 75 рабочих. – Сотрудникам будет предоставлен бесплатный обед, бесплатная развозка на служебном автотранспорте, зарплата будет составлять 100 тысяч тенге после всех вычетов. Если мы быстрее внедрим раздельный сбор в квартирах, то сможем помочь улучшить условия труда работников на сортировочной линии. Сейчас очень сильно мешают работать именно пищевые отходы, - написал Аманжол Алпысбаев. 75 рабочих требуются на сортировку мусора в Уральске 75 рабочих требуются на сортировку мусора в Уральске Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото со страницы Аманжола Алпысбаева