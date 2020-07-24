Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил главный государственный санитарный врач Атырауской области Садвакас Байгабулов, возбуждено 89 административных дел по части 1 статьи 425 "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов". Протоколы составлены в отношении объектов малого и среднего бизнеса, а также на физических лиц. Общая сумма наложенных штрафов составила 18,2 млн тенге. – 45 штрафов наложены на физических лиц, среди которых 13 лиц, не привязанные к объектам МСБ, 32 физических лица, нарушивших карантинные меры при исполнении своей непосредственной работы на объектах. В основном нарушения сводятся к несоблюдению масочного режима в закрытых помещениях, не соблюдают респираторную культуру при чихании, кашле, несоблюдение социальной дистанции. Общая сумма наложенных штрафов на физических лиц составляет 1,8 млн тенге. Кроме этого, карантинные меры нарушили 44 юридических лица, среди которых владельцы 32 магазинов, четырех общепитов, одного магазина сотовой связи, одного компьютерного клуба, четырех СТО, одного магазина строительных материалов, одной заправочной стоянки. Общая сумма штрафов составила 16,3 млн тенге, - сообщил Садвакас Байгабулов. По материалам правоохранительных органов, к административной ответственности привлечены владельцы кафе «Нурет», "Адалфуд", АЗС ТОО «Меркурий», магазинов "Камилла", "Алма", «Асел», «Магнит», магазина стройматериалов, киоска «Самса Донер».Что касается физических лиц, то жительница города Атырау находилась в общественном месте без маски, продавец магазина "Тилекши" реализовывал продукты питания без перчаток, бармен открыл кафе «Рахат» без ведома хозяина, а в житель Макатского района устроил свадьбу в своем дворе на 20 человек. Все они оштрафованы на 41670 тенге каждый, - сообщили в пресс-службе департамента контроля качества безопасности товаров и услуг по Атырауской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.