Происходящее в мире и в стране уже не удивляет и не шокирует, скорее вызывает отчаяние. Даже простому обывателю понятно, что современное мироустройство, где власть принадлежит капиталу – это путь в никуда. Свобода и демократия, которым радовались вначале, обернулись страхом.
Пандемия COVID-19, свирепствующая в мире, показала всю суть неравенства, раскалывающего общество на два лагеря: богатых и бедных. Разговоры о том, что болезнь не щадит никого, не выбирает статуса, на практике показывают обратное.
Томиться на самоизоляции в двухэтажном особняке лучше, чем прозябать в затхлой маленькой комнатенке без воды и удобств. Сбережения состоятельного человека дают ему возможность полноценно питаться и покупать лекарства.
А вот если нечем накормить детей и невозможно найти хотя бы подработку, то наступает паника.
Неравенство доходов превращается в неравенство возможностей.
Контрасты неравенства и несправедливости – это и есть социальная и экономическая природа капитализма.
И его торжество – зыбкая победа.
Подтверждением этого стали кризисные ситуации, нарастающие как снежный ком. Идеи левого толка становятся востребованными во всем мире. Ведь важно благосостояние всего народа, а не горстки миллиардеров. Страны, выбравшие коммунистический путь развития, задавлены извне капиталистическим влиянием. И, несмотря на это, они есть и они живут. Китай, адаптировавшийся к современным реалиям, но не изменивший коммунистическому курсу, показывает отличные результаты по развитию экономики и борьбе с бедностью в стране. Гордая, свободолюбивая и небогатая Куба сохранила приоритеты политического режима, где во главе социальная безопасность и материальное обеспечение человека, бесплатное образование и высокий уровень медицины.
Может, кому-то покажется парадоксальным, но страны с социалистическим уклоном побеждают коронавирусную пандемию быстрее некоторых с развитым капитализмом. Отменил карантин Китай, вышла на плато по COVID-19 Монголия, стабилизировалась эпидемиологическая ситуация на Кубе, приостановлен рост зараженных в Северной Корее. Централизованные действия государственной власти, предпринявшей своевременные, а порой и жесткие меры дали положительный результат. Как неоднократно показал исторический опыт, государства с коммунистической идеологией крайне сложно разрушить с помощью внешней интервенции и других влияний, даже пандемий.
Ситуация в Казахстане давно уже не блещет показателями, начиная от экономики и заканчивая социальными преобразованиями. Государственные программы вязнут в коррупционных скандалах, непрофессионализме, безответственности и бесконтрольности. Пандемия еще больше обнажила все острые углы и явные провалы. Слабая медицина и экономика, коррупция, неумение Правительства принимать быстрые и верные решения, непродуманность действий власти привели к тому, что имеем: всплеск заболевания и обнищание народа. Если посмотреть глубже, крах прошлой советской системы и либеральные реформы привели страну к гуманитарной катастрофе.
На фоне этого Коммунистическая Народная партия Казахстана в противовес рукоплесканиям провальным проектам открывала глаза на все недоработки и промахи. Именно коммунисты первыми начали говорить о социальном равенстве, подняли вопрос о самозанятых, о повышении пособий инвалидам и придании статуса женщинам, воспитывающих детей в одиночку.
Поднимали жизненно важные вопросы образования и медицины, предлагали шаги по экономическому возрождению, поднятию отечественного производства, агропрома, созданию рабочих мест, доступной ипотеке. Критиковали за нереализованный «Ақ бұлақ», за заглохший проект «Сто школ, сто больниц» (тем более больниц сейчас и не хватает), госпрограммы «Нұрлы жер» и «Нұрлы жол», которые так и не дошли до финала. Депутаты от КНПК Айкын Конуров, Жамбыл Ахметбеков, Ирина Смирнова, Магеррам Магеррамов, Галина Баймаханова, Владислав Косарев, Тургун Сыздыков задавали неудобные вопросы по поводу нецелевого освоения бюджета и неосвоения его вовсе. В Парламенте коммунисты поднимают жизненно важные вопросы, чтобы обратить внимание Правительства на их решение.
Видя ситуацию с растущей в стране бедностью, по инициативе секретаря ЦК КНПК Айкына Конурова четыре года назад был запущен Народный проект "Шапағат"
,
поддерживающий социально уязвимые категории населения. Сейчас, понимая критическую для большинства казахстанских семей ситуацию, КНПК создала #ЦентрНароднойПоддержки
, который буквально развозит продуктовые наборы семьям, в которых нечем кормить детей, семьям, где есть инвалиды, не забывая одиноких стариков. Количество обращений за продовольственной помощью увеличилось в разы, из-за ЧП люди теряют работу. Пакеты с провизией везут в дачные массивы, на окраины города, во времянки и контейнеры в которых живут, а вернее, выживают люди. С подачи коммунистов созданы общественные приемные с бесплатной юридической помощью и центры психологической поддержки населения в эти трудные времена. Это та реальная, ощутимая помощь, которая дает людям шанс выжить. И это то, что на данном этапе коммунисты считают своим прямым долгом. Кроме того, такие социальные проекты объединяют всех неравнодушных граждан, и такая сплоченность не позволяет забыть о гуманизме, о тех, кто рядом и кому нелегко.
Мы не дождались капитализма «с человеческим лицом», да и вряд ли он возможен, богатые и власть имущие будут защищать свое. Их алчность и жажда наживы ненасытны. Незыблемая вера человечества в социальное равенство и справедливость – это как маяк надежды, и пока свет в нем поддерживают коммунистические идеи и их последователи.
Автор: Назгуль Макжан
КНПК
