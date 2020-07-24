Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО сообщили, что в их ведомство поступило 42 материала от департамента экономических расследований по ЗКО, департамента агентства РК по противодействию коррупции по ЗКО и департамента полиции по нарушению в сфере обращения лекарственных средств. - По безлицензионной деятельности на 5 физических лиц был наложен штраф по ст.424 ч.1 КоАП на сумму 34 725 тенге, один материал находится на рассмотрении. Кроме того, по превышению предельных цен по ст.426 ч.1 КоАП были рассмотрены два материала: на ИП «Мендыбаева Ж.Г.» и ТОО «Адема-Фарм», судом наложен штраф в размере 361 140 тенге, - рассказали в пресс-службе ДККБТУ. Также, по ст.426 ч.3 КоАП РК за реализацию не разрешенных к применению лекарственных средств в РК поступило 20 материалов, которые были направлены в Специализированный административный суд. По 5 материалам - ИП «Ботова И.П.», ИП «Калугина В.М.», ТОО «МедМаркет-Эксперт» - и двум физическим лицам наложены штрафы в размере от 100 до 300 МРП. По ст.463 ч.1 КоАП за занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления, направлено в суд 3 материала, по одному из них (АО «Нобел АФФ») наложен штраф в размере 150 МРП. Остальные материалы на рассмотрении.Предельные цены на лекарственные препараты вы можете узнать на сайте DARI.KZ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.