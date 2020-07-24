Фото с сайта Tengrinews.kz В ночь с 23 на 24 июля в Сатпаеве пропала пятилетняя девочка. Малышка приехала в город к знакомым вместе с родителями и пропала со двора многоэтажки по улице Ердена. Отец девочки заявил о пропаже ребенка в местный отдел полиции. На ее поиски собрались все неравнодушные жители. Малышку искали в степи и во дворах жилых многоэтажных домов. В одном из них по улице Ердена местные ребятишки рассказали жителям, что незадолго до пропажи видели похожую девочку в своем дворе. Родные девочки, жители города и полицейские обошли каждую квартиру в указанном доме. Они кричали и звали ее через громкоговоритель. Вскоре в одной из квартир послышался детский крик. Полицейские приступили к штурму данной квартиры и в итоге нашли там малышку. Также в квартире находился мужчина. Почему он удерживал малолетнего ребенка в доме, предстоит выяснить следствию. – Ребенок сейчас обследуется в больнице. Подозреваемый задержан. Однако несколько десятков человек требуют выдать подозреваемого им. Для пресечения беспорядков на место стянуты силы правопорядка. Департаментом полиции Карагандинской области принимаются все необходимые меры для обеспечения общественного порядка и безопасности жителей города, - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области. После обнаружения малышки и госпитализации к указанному подъезду действительно стали стекаться местные жители. Они несколько раз порывались проникнуть в квартиру подозреваемого, чтобы устроить самосуд. Очевидцы выкладывают в сеть видео и фотографии последствий ночного беспорядка в Сатпаеве. На кадрах, запечатленных очевидцами, видны три автомашины сотрудников полиции с разбитыми стеклами. – Беспорядки в Сатпаеве продолжались вплоть до утра. До нас доносились звуки хлопков и запах едкого дыма. Было очень страшно, так как в любой момент эта толпа разъяренных людей могла поджечь подъезд дома, в котором проживает подозреваемый. Мои дети и я сама не могли нормально спать от страха. Ночью возле дома дежурила патрульная машина, а утром уехала. Нам стало еще страшнее, и я взяла детей и ушла подальше от дома, чтобы немного успокоиться. Квартира, в которой живет подозреваемый, была открыта. Там жутко, все перевернуто вверх дном. Как теперь там жить, не знаю, - рассказала одна из соседок подозреваемого. – Соседи говорят, что этот пожилой мужчина не сам совершил насилие над девочкой, а якобы виновен его сын, недавно вернувшийся из мест лишения свободы. Точно, кто из них, я не знаю. Я с ними не общалась никогда. Но вчера вечером, когда шли поиски, видела подозреваемого в подъезде в халате. Он был спокоен. Сейчас с самого утра в городе нет мобильной сети, к нам никто не может дозвониться. Видимо, специально связь глушат, - добавила соседка. Между тем в пресс-службе акима Карагандинской области подчеркнули, что в настоящий момент обстановка в Сатпаеве стабильная. Также в ведомстве сообщили, что подозреваемый - мужчина 1958 года рождения. Пострадавшая малышка сейчас находится дома вместе с родителями. tidHynZCu1sМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.