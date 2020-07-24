По словам главного государственного санитарного врача Атырауской области Садуакаса Байгабулова, на данный момент в регионе стабилизировалась эпидемиологическая ситуация благодаря мерам ограничительного характера, информационно-разъяснительным работам и распределению объема лабораторных исследований. - В целом из общей статистики по заболеваемости, с учетом положительных тестов на коронавирусную инфекцию, 40% - это работники месторождения Тенгиз. В первой половине июля у нас был прирост - в среднем от 3,5% до 5%, было даже 10%. На сегодняшний день прирост составляет от 1,5% до 2%. В среднем ежедневная регистрация положительных случаев составляет от 40-160 до 190-200 случаев. Если население будет полностью соблюдать ограничительные меры, социальную дистанцию, то, соответственно, после 3 августа будет рассмотрен вопрос в сторону смягчения карантинных мер, - сказал Садуакас Байгабулов. Отметим, что с марта в Атырауской области проведено 142 000 ПЦР- исследований на COVID-19, было задействовано 7 лабораторий, из которых 1 государственная. Каждая лаборатория в зависимости от своей мощности проводит ПЦР - исследования в соответствии с контингентом, это и плановая госпитализация, группы риска, а также скрининг и работники месторождения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.