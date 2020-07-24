Как рассказал руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства города Уральск Жалгас Гумаров, администрация рынка "Ел ырысы" будет предоставлять свои торговые площадки на бесплатной основе. – На заседании оперативного штаба аким области сделал замечание, что в центре города недопустима несанкционированная торговля. Речь идет о стихийной торговле в районе центрального рынка "Мирлан". На этом рынке реализуют свою продукцию практически все наши крестьянские хозяйства, оптовые представители и предприниматели области. Но глава региона подчеркнул, что права предпринимателей должны быть учтены. Но то, что творится каждый день на этом рынке, недопустимо. В связи с этим акиматом города было принято решение о переносе оптовой торговли в районе рынка "Мирлан" на территорию рынка "Ел ырысы". Сегодня утром все предприниматели были уведомлены о переносе. Есть ряд вопросов, которые задают предприниматели, - это доступ на территорию. Со стороны администрации рынка "Ел ырысы" есть договоренность, что все места предпринимателям будут предоставляться бесплатно. На территории есть склады, санузлы, асфальтированная площадка, которая соответствует всем требованиям, - отметил Жалгас Гумаров. Со стороны жителей поступают вопросы о том, как они будут закупаться. Однако, по информации отдела предпринимательства, на этом рынке 90% закупающихся - это предприниматели из районов и города. – Нужно понимать, что мы не весь рынок переносим, переносим лишь стихийный рынок. Крестьянские хозяйства сейчас собирают свой урожай и у них есть возможность реализовать свою продукцию на рынке "Ел ырысы", - отметил Жалгас Гумаров. Стоит отметить, что ежедневно на рынке реализуется около 200 тонн фруктов и овощей.Жалгас ГумаровМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.