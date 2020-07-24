Керамическая плитка и керамогранит все чаще стали использовать для отделки интерьера жилья, а также муниципальных и коммерческих зданий: аэропортов, вокзалов, театров, бизнес-центров, торговых домов, гостиниц, ресторанов.Такие отделочные материалы ценятся за высокую прочность, оригинальность цветовой палитры и рисунка, морозоустойчивость, влагоустойчивость, долговечность и экологичность. Керамогранит используют не только для облицовки пола, но и стен.В г. Уральск в салоне керамогранита и керамической плитки BON.TON представлены различные коллекции известных фабрик, таких как Baldocer, Mikonos, Inalco, Prismacer, STN, BPlus, Cerpa, Exagres (Испания), Decovita (Турция), Kerranova (Россия) и другие.Плита формата 60*120 см используется для облицовки пола и стен в ванной, кухне, а также широко применяется в отделке других помещений и зданий. Поверхность: матовая, глянцевая, лаппатированная, структурированная и полированная. Товар в наличии и на заказ.Плиты форматом 120*240 см и 120*260 см также используются для отделки пола и стен. Кроме того, такой керамогранит широко используют в производстве мебели, изготавливают столешницы и раковины в кухонных гарнитурах, обеденные столы, журнальные столики. Товар в наличии и на заказ.Салон BON.TON является официальным дилером в Казахстане известного российского производителя отделочных материалов фабрики Kerranova. Здесь представлен широкий ассортимент плит формата от 30*60 см до 60*120 см. Все образцы в наличии в салоне BON.TON. В основном керамогранит от Kerranova используется в облицовке фасадов общественных зданий, а также отделке интерьера квартир и других помещений.В салоне BON.TON имеется в наличии керамический гранит от известной фабрики Baldocer, формат от 60*60 см до 120*260 см. Роскошные коллекции фабрики с поразительной точностью передают красоту и благородство натуральных материалов. Все коллекции, представленные в салоне, были выбраны на международной выставке керамической плитки и керамогранита Cevisama 2020 в Валенсии (Испания). Продукция фабрики восхищает своей неординарностью и красотой и была отмечена как высококачественный и эксклюзивный отделочный материал.Покупателей также заинтересует разнообразная коллекция керамогранита, имитирующего дерево. Поверхность сатиновая, матовая, полированная. Прекрасно подойдет под декор прихожих и других интерьеров, а также для отделки интерьеров общественных зданий.В салоне представлено несколько шоу-румов, где покупатели могут воочию увидеть различные сочетания керамогранита и керамической плитки из разных коллекций. А если покупатели в раздумьях, какой же дизайн создать для интерьера своей ванной комнаты, кухни или других помещений, то в салоне бесплатно предоставляет свои услуги дизайнер. Специалист создаст проект, учитывая предпочтения клиента, и поможет подобрать цветовую гамму и нужную фактуру отделочных материалов.Товар можно оплатить наличным и безналичным расчетом, а также оформить в кредит. Доставка по городу бесплатная, за пределами города оплата по договоренности.Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.