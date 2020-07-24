В редакцию "МГ" обратились водители авто, которые рассказали, что все они были остановлены сотрудниками полиции после 23.00. По их словам, они находились в это время на улице по разным причинам: кто-то из них ехал в аптеку за лекарствами, кто-то к пожилой маме, у которой было плохое самочувствие, кто-то припозднился на работе или вовсе возвращался с вахты домой. С их слов, у всех были на то веские и уважительные причины. Полицейские всем обещали, что их штрафовать не будут, лишь только нужно написать объяснительную, кто и куда ехал и расписаться там. Также полицейские заверяли многих, что на следующий день им нужно явиться в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг по ЗКО за предупреждением о нарушении. Однако сегодня, 24 июля, сотрудники департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по ЗКО начали выписывать штрафы по статье 425 КоАП РК "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов", ведь у многих не было с собой подтверждающих документов, о том что езда ближе к полуночи была необходимостью. - Вчера, 23 июля, в районе деповского моста нас остановили полицейские и сказали, что мы нарушили режим карантина и что после 23.00 выезжать запрещено. В свое оправдание я ответил, что не был об этом информирован. Меня попросили заполнить объяснительную, в которой я указал время и причину моего появления на дороге. Я припозднился на работе и ехал оттуда. Сотрудники не спросили у меня даже справки с места работы. Лишь сообщили, что я должен подойти в СЭС для разъяснительной работы, - рассказывает водитель Арман Утекеев. - Как оказалось, нам тут по очереди собираются составлять протоколы, где штраф составляет 83 тысячи тенге. А где взять деньги чтобы оплатить его? Среди собравшихся был мужчина Жаслан Шукеров, который ехал в такси. Он возвращался с трехмесячной вахты из Атырау. - А как мне еще добираться до дома? - задает вопрос мужчина. - Ведь я ехал домой на такси, а сейчас хотят оштрафовать и меня, и того таксиста, который был за рулем. Артур Валиев рассказал, что он работает официально в такси и выполнял последний заказ, когда его остановили сотрудники. - Спросили путевой лист и составили протокол о нарушении карантинных мер. Сказали заполнить объяснительную, как и всем тут собравшимся. Хотя у меня и антисептики, и маски, и перчатки - все было, - пояснил Артур Валиев. Спустя какое-то время из здания вышел еще один мужчина Вячеслав Морозов, он рассказал, что в департаменте ему обещали выписать штраф не 83 тысячи тенге, а наполовину меньше, если тот подпишет все документы до обеда. - Я все понимаю, но я ехал в аптеку, у меня заболела супруга. Куда тут денешься? Самое обидное, что лекарств я не нашел и чек не могу предоставить из аптеки, - сказал мужчина. - Полицейские тогда меня еще успокоили, что штрафовать меня уж точно не будут за это. Поверил на слово, а зря. Позже из здания департамента вышла заместитель руководителя управления контроля качества и безопасности товаров и услуг города Уральск Роза Хасенова и попросила в первую очередь всех соблюдать дистанцию. Далее выслушала водителей, их претензии и объяснила, что согласно постановлению главного санитарного врача области на территории ЗКО введены ограничительные меры, согласно которым с 5 июля с 23.00 до 6.00 нельзя передвигаться по городу. - Хочу отметить, что нам управление полиции предоставляет материал о нарушениях. Каждый случай мы рассматриваем индивидуально, если действительно была надобность, человек ехал в аптеку, дайте нам тому подтверждение - чек; если ехал к больному - дайте справку о том, что тот человек действительно болен; если ехал с вахты - то дайте справку с места работы и мы штрафовать не будем, - заверила Роза Хасенова. В департаменте полиции ЗКО отметили, что патрульные экипажи с 5 по 20 июля останавливали водителей и делали всем предупреждения. Но с 21 июля начали уже составлять административные протоколы и принимать соответствующие меры, согласно статье 425 КоАП РК. - Наши сотрудники в первую очередь после остановки представляются, разъясняют про ограничительные меры, опрашивают водителей - откуда едет и цель направления, затем все это фиксируется на бумагу и подписывается водителем, после чего собранный материал передают в компетентный орган, департамент контроля качества, а водителю дают извещение о явке, - сообщил старший инспектор по особым поручениям управления местной полицейской службы ДП ЗКО Миржан Баймукашев. .- Что касается обещаний, то человек скажет все что угодно, лишь бы ему не выписывали штраф. К слову, только вчера, 23 июля, было остановлено и опрошено 189 водителей.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.