По данным РГП "Казгидромет", 25 июля в Уральске установится переменная облачность. Днем столбики термометров покажут 31 градус выше нуля, ночью +16. В Атырау ожидается ясная погода без осадков, днем +35, ночью +23. Малооблачная погода без осадков и 30 градусов выше нуля днем ожидается в Актобе. Ночью столбики термометров покажут 16 градусов тепла. В Актау переменная облачность, днем +35, ночью +25.