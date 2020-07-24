Куришбаев Ахылбек Кажигулович 1961 года рождения, председатель Казахского агротехнического университет имени Сейфуллина", выдвинут на сессии маслихата Нур-Султана;

Оралов Мейрамбай Аскербаевич 1956 года рождения, заместитель директора Дирекции по сохранности памятников и объектов историко-культурного наследия, самовыдвиженец;

Самамбетов Маулен Естаевич 1966 года рождения, директор ТОО "Астана Орманы", самовыдвиженец;

Сагиндыков Дархан Танатович 1985 года рождения, управляющий директор АО "Самрук Энерго", самовыдвиженец;

Абишев Аблай Гапурович 1963 года рождения, председатель отраслевого профсоюза информации, коммуникации и связи, самовыдвиженец.

Захаров Андрей Михайлович 1966 года рождения, президент ТОО "Евразия СТ";

Нуртаев Тимур Таймасович 1975 года рождения, советник ТОО "ТИМУС-construction",

Макежанов Султанбек Алмасбекович 1961 года рождения, аким Медеуского района Алматы.

Аюбаева Толкын Полатбаевна 1976 года рождения, директор лицея № 77, самовыдвиженка;

Капбарова Айгуль Жарылкасыновна 1975 года рождения, депутат Сената, выдвинута на сессии маслихата Шымкента;

Орманов Бектай Нуртаевич 1984 года рождения, председатель ТОО "Нұр Әлем", самовыдвиженец.

Бекенов Нурлан Жексембаевич 1961 года рождения, работает председателем Ревизионной областной комиссии по Акмолинской области, выдвинут на сессиях Зерендинского раймаслихата, Кокшетауского гормаслихата;

самовыдвиженец Жаров Нурлан Каирович 1975 года рождения, директор Многопрофильной областной больницы;

самовыдвиженка Балташева Айнагуль Кыдырбаевна 1972 года рождения, директор IT-школы-лицея в Кокшетау;

самовыдвиженец Жуманалин Сакен Каримбекович 1965 года рождения, директор строительной фирмы "Намыс";

самовыдвиженец Елюбаев Мади Сагинтаевич 1982 года рождения, ректор Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова.

Бекенов Кудайберген Елтекулы 1959 года рождения, директор ТОО "Желдорформация", самовыдвиженец;

Амиргалиев Алтынбек Аманович 1967 года рождения, председатель Профсоюзного центра области, самовыдвиженец;

Каниев Бауыржан Нуралиевич 1958 года рождения, аким Шалкарского района Актюбинской области, выдвинут на сессях Шалкарского, Хромтауского раймаслихатов.

Кыдырманов Асет Сериккалиевич 1981 года рождения, председатель Профсоюзного центра области;

Сакмолдин Саят Саркытбаевич 1974 года рождения, руководитель Областной территориальной инспекции комитета госинспекции в агропромышленном комплексе;

Дюсембинов Султан Мырзабекович 1959 года рождения, секретарь Алматинского областного маслихата.

Смагулов Серик Мураденович 1976 года рождения, заместитель председателя АО "АТМА-Аэропорт Атырау и перевозки", самовыдвиженец;

Сейлханов Сагын Темирханович 1962 года рождения, главный инженер Атырауского отделения магистральной сети "Казахстан Темир Жолы", самовыдвиженец;

Лукпанов Сагындык Есенгалиевич 1960 года рождения, управляющий директор и член правления ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.", выдвинут на сессии Атырауского областного маслихата.

Булавкина Ольга Александровна 1972 года рождения, аким Бородулихинского района, выдвинута на сессиях Восточно-Казахстанского областного маслихата, Усть-Каменогорского гормаслихата, Бородулихинского, Уланского, Шемонаихинского раймаслихатов;

Панченко Игорь Иванович 1961 года рождения, секретарь Риддерского городского маслихата, самовыдвиженец;

Старокожев Юрий Александрович 1960 года рождения, главный врач Областного спецмедицинского центра, самовыдвиженец;

Жумадилов Нуржан Сайлаубекович 1969 года рождения, руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО, самовыдвиженец.

Борисюк Оксана Валериевна 1979 года рождения, руководитель Отдела физкультуры и спорта акимата Тараза, самовыдвиженка;

Куккузов Руслан Суйеркулович 1972 года рождения, директор коммунального госпредприятия "Шу-Жылу", самовыдвиженец;

Орынбеков Бекболат Серикбекович 1957 года рождения, первый заместитель акима Жамбылской области, выдвинут на сессии Жамбылского областного маслихата, Таразского гормаслихата, Таласского раймаслихата, Сарысуского раймаслихата.

Амангалиев Акылбек Темиржанович 1970 года рождения, заместитель директора ТОО "Батыс Су Арнасы";

Беккалиев Галым Ибатуллиевич 1977 года рождения, директор Областного центра детско-юношеского туризма и экологии;

Рысбекова Ляззат Туякбаевна 1976 года рождения, финансовый директор Уральского гуманитарного колледжа.

Ляпунов Андрей Васильевич 1969 года рождения, генеральный директор ТОО "Караганда Энергоцентр", самовыдвиженец;

Ахмеев Игорь Валентинович 1961 года рождения, директор шахты "Шахтинская", АО "АрселорМиттал Темиртау", самовыдвиженец;

Ершов Сергей Михайлович 1960 года рождения, депутат Сената, выдвинут на сессиях Жезказганского, Сатпаевского гормаслихатов, Абайского раймаслихата.

Карплюк Сергей Алексеевич 1968 года рождения, заместитель акима Костанайской области, выдвинут на сессиях маслихатов Денисовского района и района Беимбета Майлина;

Коваль Павел Николаевич 1968 года рождения, директор Рудненского детского дома, самовыдвиженец;

Коростылев Александр Юрьевич 1985 года рождения, директор по развитию ТОО "Жас-Канат", самовыдвиженец;

Бекмагамбетов Алимжан Бауржанович 1979 года рождения, директор Института фундаментальных исследований, профессор кафедры Костанайского госуниверситета имени Байтурсынова, самовыдвиженец.

Альназарова Акмарал Шарипбаевна 1971 года рождения, первый заместитель председателя областного филиала партии Nur Otan;

Кайруллаев Айдын Букенбаевич 1981 года рождения, директор областного филиала "Правительства для граждан";

Шагиртаев Имамзада Куанышбаевич 1969 года рождения, директор ТОО "Таң ЛТД",

Сарсенбаев Мурат Абаевич 1970 года рождения, генеральный директор ТОО "Абай".

Алдашев Суиндик Тасеменович 1963 года рождения, первый вице-президент АО "Каражанбасмунай", выдвинут на сессиях Каракиянского, Мунайлинского раймаслихатов;

Байжігіт Ербол Бердібайұлы 1981 года рождения, директор областного филиала "Правительства для граждан", самовыдвиженец;

Тлепов Нурлан Серикович 1978 года рождения, директор ТОО "Кардиология және ішкі аурулар медициналық орталығы", самовыдвиженец.

Нухулы Алтынбек 1962 года рождения, ректор Павлодарского государственного педагогического университета, выдвинут на сессиях Павлодарского областного маслихата, Павлодарского гормаслихата, Баянаульского раймаслихата;

Кайдарова Гульнара Шамаровна 1963 года рождения, директор завода "Гофротара", самовыдвиженка;

Крук Олег Павлович 1967 года рождения, самозанятый, самовыдвиженец.

Перепечина Ольга Валентиновна 1967 года рождения, депутат Сената;

Садвакасов Кабиден Кайрбекович 1961 года рождения, руководитель Республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов МСХ;

Могунова Данголе Антонасовна 1962 года рождения, председатель Мамлютской районной избирательной комиссии.

Бектаев Али Абдикаримович 1962 года рождения, депутат Сената;

Копеев Урисбай Бухарович 1959 года рождения, секретарь Казыгуртского районного маслихата;

Сагиндыков Сихимбай Уалиханович 1960 года рождения, индивидуальный предприниматель.

