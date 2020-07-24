В Центральной избирательной комиссии представили список из 58 кандидатов в депутаты Сената Парламента на выборах 12 августа, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
От Нур-Султана
зарегистрировали пять кандидатов:
- Куришбаев Ахылбек Кажигулович 1961 года рождения, председатель Казахского агротехнического университет имени Сейфуллина", выдвинут на сессии маслихата Нур-Султана;
- Оралов Мейрамбай Аскербаевич 1956 года рождения, заместитель директора Дирекции по сохранности памятников и объектов историко-культурного наследия, самовыдвиженец;
- Самамбетов Маулен Естаевич 1966 года рождения, директор ТОО "Астана Орманы", самовыдвиженец;
- Сагиндыков Дархан Танатович 1985 года рождения, управляющий директор АО "Самрук Энерго", самовыдвиженец;
- Абишев Аблай Гапурович 1963 года рождения, председатель отраслевого профсоюза информации, коммуникации и связи, самовыдвиженец.
Трех кандидатов-самовыдвиженцев зарегистрировали от Алматы
:
- Захаров Андрей Михайлович 1966 года рождения, президент ТОО "Евразия СТ";
- Нуртаев Тимур Таймасович 1975 года рождения, советник ТОО "ТИМУС-construction",
- Макежанов Султанбек Алмасбекович 1961 года рождения, аким Медеуского района Алматы.
От Шымкента
зарегистрировали трех кандидатов:
- Аюбаева Толкын Полатбаевна 1976 года рождения, директор лицея № 77, самовыдвиженка;
- Капбарова Айгуль Жарылкасыновна 1975 года рождения, депутат Сената, выдвинута на сессии маслихата Шымкента;
- Орманов Бектай Нуртаевич 1984 года рождения, председатель ТОО "Нұр Әлем", самовыдвиженец.
От Акмолинской области
зарегистрировали пять кандидатов:
- Бекенов Нурлан Жексембаевич 1961 года рождения, работает председателем Ревизионной областной комиссии по Акмолинской области, выдвинут на сессиях Зерендинского раймаслихата, Кокшетауского гормаслихата;
- самовыдвиженец Жаров Нурлан Каирович 1975 года рождения, директор Многопрофильной областной больницы;
- самовыдвиженка Балташева Айнагуль Кыдырбаевна 1972 года рождения, директор IT-школы-лицея в Кокшетау;
- самовыдвиженец Жуманалин Сакен Каримбекович 1965 года рождения, директор строительной фирмы "Намыс";
- самовыдвиженец Елюбаев Мади Сагинтаевич 1982 года рождения, ректор Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова.
От Актюбинской области
зарегистрировали трех кандидатов:
- Бекенов Кудайберген Елтекулы 1959 года рождения, директор ТОО "Желдорформация", самовыдвиженец;
- Амиргалиев Алтынбек Аманович 1967 года рождения, председатель Профсоюзного центра области, самовыдвиженец;
- Каниев Бауыржан Нуралиевич 1958 года рождения, аким Шалкарского района Актюбинской области, выдвинут на сессях Шалкарского, Хромтауского раймаслихатов.
Трех кандидатов зарегистрировали от Алматинской области
. Все трое самовыдвиженцы:
- Кыдырманов Асет Сериккалиевич 1981 года рождения, председатель Профсоюзного центра области;
- Сакмолдин Саят Саркытбаевич 1974 года рождения, руководитель Областной территориальной инспекции комитета госинспекции в агропромышленном комплексе;
- Дюсембинов Султан Мырзабекович 1959 года рождения, секретарь Алматинского областного маслихата.
От Атырауской области
зарегистрировали трех кандидатов:
- Смагулов Серик Мураденович 1976 года рождения, заместитель председателя АО "АТМА-Аэропорт Атырау и перевозки", самовыдвиженец;
- Сейлханов Сагын Темирханович 1962 года рождения, главный инженер Атырауского отделения магистральной сети "Казахстан Темир Жолы", самовыдвиженец;
- Лукпанов Сагындык Есенгалиевич 1960 года рождения, управляющий директор и член правления ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.", выдвинут на сессии Атырауского областного маслихата.
Четыре кандидата зарегистрированы от Восточно-Казахстанской области
:
- Булавкина Ольга Александровна 1972 года рождения, аким Бородулихинского района, выдвинута на сессиях Восточно-Казахстанского областного маслихата, Усть-Каменогорского гормаслихата, Бородулихинского, Уланского, Шемонаихинского раймаслихатов;
- Панченко Игорь Иванович 1961 года рождения, секретарь Риддерского городского маслихата, самовыдвиженец;
- Старокожев Юрий Александрович 1960 года рождения, главный врач Областного спецмедицинского центра, самовыдвиженец;
- Жумадилов Нуржан Сайлаубекович 1969 года рождения, руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО, самовыдвиженец.
От Жамбылской области
зарегистрировали трех кандидатов:
- Борисюк Оксана Валериевна 1979 года рождения, руководитель Отдела физкультуры и спорта акимата Тараза, самовыдвиженка;
- Куккузов Руслан Суйеркулович 1972 года рождения, директор коммунального госпредприятия "Шу-Жылу", самовыдвиженец;
- Орынбеков Бекболат Серикбекович 1957 года рождения, первый заместитель акима Жамбылской области, выдвинут на сессии Жамбылского областного маслихата, Таразского гормаслихата, Таласского раймаслихата, Сарысуского раймаслихата.
Трех кандидатов-самовыдвиженцев зарегистрировали от Западно-Казахстанской области
:
- Амангалиев Акылбек Темиржанович 1970 года рождения, заместитель директора ТОО "Батыс Су Арнасы";
- Беккалиев Галым Ибатуллиевич 1977 года рождения, директор Областного центра детско-юношеского туризма и экологии;
- Рысбекова Ляззат Туякбаевна 1976 года рождения, финансовый директор Уральского гуманитарного колледжа.
От Карагандинской области
зарегистрировали трех кандидатов:
- Ляпунов Андрей Васильевич 1969 года рождения, генеральный директор ТОО "Караганда Энергоцентр", самовыдвиженец;
- Ахмеев Игорь Валентинович 1961 года рождения, директор шахты "Шахтинская", АО "АрселорМиттал Темиртау", самовыдвиженец;
- Ершов Сергей Михайлович 1960 года рождения, депутат Сената, выдвинут на сессиях Жезказганского, Сатпаевского гормаслихатов, Абайского раймаслихата.
Четырех кандидатов зарегистрировали от Костанайской области
:
- Карплюк Сергей Алексеевич 1968 года рождения, заместитель акима Костанайской области, выдвинут на сессиях маслихатов Денисовского района и района Беимбета Майлина;
- Коваль Павел Николаевич 1968 года рождения, директор Рудненского детского дома, самовыдвиженец;
- Коростылев Александр Юрьевич 1985 года рождения, директор по развитию ТОО "Жас-Канат", самовыдвиженец;
- Бекмагамбетов Алимжан Бауржанович 1979 года рождения, директор Института фундаментальных исследований, профессор кафедры Костанайского госуниверситета имени Байтурсынова, самовыдвиженец.
От Кызылординской области
зарегистрированы четыре кандидата-самовыдвиженца:
- Альназарова Акмарал Шарипбаевна 1971 года рождения, первый заместитель председателя областного филиала партии Nur Otan;
- Кайруллаев Айдын Букенбаевич 1981 года рождения, директор областного филиала "Правительства для граждан";
- Шагиртаев Имамзада Куанышбаевич 1969 года рождения, директор ТОО "Таң ЛТД",
- Сарсенбаев Мурат Абаевич 1970 года рождения, генеральный директор ТОО "Абай".
От Мангистауской области
утвердили трех кандидатов:
- Алдашев Суиндик Тасеменович 1963 года рождения, первый вице-президент АО "Каражанбасмунай", выдвинут на сессиях Каракиянского, Мунайлинского раймаслихатов;
- Байжігіт Ербол Бердібайұлы 1981 года рождения, директор областного филиала "Правительства для граждан", самовыдвиженец;
- Тлепов Нурлан Серикович 1978 года рождения, директор ТОО "Кардиология және ішкі аурулар медициналық орталығы", самовыдвиженец.
От Павлодарской области
утвердили трех кандидатов:
- Нухулы Алтынбек 1962 года рождения, ректор Павлодарского государственного педагогического университета, выдвинут на сессиях Павлодарского областного маслихата, Павлодарского гормаслихата, Баянаульского раймаслихата;
- Кайдарова Гульнара Шамаровна 1963 года рождения, директор завода "Гофротара", самовыдвиженка;
- Крук Олег Павлович 1967 года рождения, самозанятый, самовыдвиженец.
От Северо-Казахстанской
области зарегистрированы три кандидата-самовыдвиженца:
- Перепечина Ольга Валентиновна 1967 года рождения, депутат Сената;
- Садвакасов Кабиден Кайрбекович 1961 года рождения, руководитель Республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов МСХ;
- Могунова Данголе Антонасовна 1962 года рождения, председатель Мамлютской районной избирательной комиссии.
От Туркестанской области
зарегистрированы три кандидата-самовыдвиженца:
- Бектаев Али Абдикаримович 1962 года рождения, депутат Сената;
- Копеев Урисбай Бухарович 1959 года рождения, секретарь Казыгуртского районного маслихата;
- Сагиндыков Сихимбай Уалиханович 1960 года рождения, индивидуальный предприниматель.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.