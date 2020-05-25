Иллюстративное фото из архива "МГ" - В рамках планов обеспечения безопасности на Тенгизском месторождении, а также с целью минимизировать риск распространения COVID-19 среди персонала, в марте, апреле и мае ТШО осуществил временный вывоз неоперативного персонала с Тенгиза. Это был сложный логистический процесс, который был успешно осуществлен благодаря всесторонней поддержке со стороны правительства Республики Казахстан, акимата Атырауской области, акиматов других областей и органов здравоохранения, - рассказал Рзабек Артыгалиев. В рамках данного мероприятия было выполнено более 40 коммерческих авиарейсов, 211 рейсов самолетом ТШО «Dash 8» и 170 автобусных рейсов. Было также отправлено 16 поездов. Всё это было осуществлено в период действия режима чрезвычайного положения и карантина в Атырауской области. - Мы хотим искренне поблагодарить акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова, а также членов оперативного штаба Атырауской области за поддержку, а также выразить признательность работникам медицинских учреждений и правоохранительных органов, персоналу компаний-перевозчиков и подрядных организаций. Мы также благодарим акимов всех областей РК, в которых проживают работники Тенгиза. Поддержка и помощь, которую они оказали, были критически важными для того, чтобы работники Тенгиза смогли вернуться домой к своим семьям, - отметил Рзабек Артыгалиев. Как отметил представитель ТШО, основными целями этих мероприятий было снижение риска заражения персонала COVID-19 и предотвращение распространения коронавирусной инфекции за счёт сведения к минимуму количества персонала, работающего на объектах. Эти меры позволили лучшим образом обеспечить изоляцию и социальное дистанцирование для защиты здоровья и обеспечения безопасности оставшегося на Тенгизе персонала, который крайне необходим для того, чтобы ТШО продолжил производственную деятельность и реализацию критически важных работ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.