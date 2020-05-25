Куленке Губашев Куленке Губашев работал в Областной детско-юношеской спортивной школе с 1980 года. В пресс-службе акима ЗКО отметили, что Куленке Амиржанович был самоотверженным, смелым, несгибаемым человеком, очень преданным спорту и глубоко переживающим за развитие волейбола. - Будучи мужественным, решительным, настойчивым человеком, до конца своей жизни он упорно отстаивал интересы женского волейбола, вкладывал все свои силы для воспитания высококвалифицированных и конкурентоспособных спортсменов, плодотворно трудился во имя формирования достойного имиджа женской волейбольной команды. Благодаря высоким профессиональным качествам талантливого тренера страна узнала таких ведущих игроков, членов национальной сборной РК, как Сана Анаркулова (Жарылгасова), Зарина Сейтказинова, Айнагуль Айжарикова и др., - сообщили в акимате ЗКО. Коллеги отмечают, что особой заслугой Куленке Амиржановича является создание им женской волейбольной команды «Грация-KZ», которая по праву является его детищем и предметом особой гордости. Опытный тренер буквально выпестовал каждого игрока и вывел команду в топ лидирующих команд РК. Сегодня «Грация-KZ» имеет непререкаемый авторитет на республиканском уровне. В работе он всегда горел, трудился на конечный результат и качество, был требовательным, порою жестким как к себе, так и к другим. Однако глубоко в душе он был тонким, добрым, отзывчивым человеком. Будучи отцом пятерых дочерей, он проявлял неподдельную отеческую заботу к своим воспитанницам, был всегда горой за них, готов был помочь, поддержать, поделиться. В этом единении и солидарности, наверное, и есть залог успеха команды. Уход из жизни одаренного наставника – это невосполнимая утрата для спортивного сообщества области. Мы глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким усопшего. Светлая память Куленке Амиржановича будет жить в сердцах поклонников спорта. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.