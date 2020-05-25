Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

о месту жительства подозреваемых обнаружены и изъяты незарегистрированные охотничье и огнестрельное оружие, а также патроны разных калибров и ножи. По всем заявлениям о пропаже лошадей будут проводиться соответствующие разбирательства и все животные, если они находятся в этом табуне, будут возвращены своим законным владельцам

По словам жителей Сырымского района, кража скота - не редкость в сельской местности. Лошади, коровы и МРС пропадали в районе с 90-х годов. Но в последнее время скот начал пропадать десятками голов, а полицейские, по словам сельчан, не торопятся принимать заявления у пострадавших. Кражи были зафиксированы не только на территории Сырымского района, но и в Акжайыкском и Каратобинском районах. Считать общее количество пропавших лошадей сельчане даже не берутся. Но по предварительным данным, их количество превышает тысячи голов. Глава крестьянского хозяйства Акжайыкского района Аманжол Зинуллин рассказал, что у него с начала этого года пропали 85 голов лошадей, найти удалось лишь 4. – Мы не довольны ходом расследования. Месяц назад в районе задержали четверых братьев Ешовых, которые подозреваются в краже скота. Сейчас под следствием находятся трое, четвертого по непонятным причинам отпустили. Судя по действиям либо бездействиям сотрудников полиции, мы предполагаем, что расследование будет вестись не совсем честно и прозрачно. Возможно, наших лошадей вернут, даже если и не вернут, мы как-нибудь восполним потери и будем работать дальше. Но воровство так и будет процветать, и в данной ситуации оно тесно связано с коррупцией. Когда следователи меня допрашивали, я заметил в них некую неуверенность. Возможно, они боятся своего руководства, либо других влиятельных людей, - рассказал Аманжол Зинуллин. Выяснилось, что за все время расследования не раз менялись следователи. Изначально дело расследовали сотрудники криминальной полиции, но потом его передали в следственное управление. Сельчане негодуют, что несколько раз они сами за руку приводили подозреваемых в скотокрадстве людей в РОВД, но позже они все же оказывались на свободе. – Такое масштабное преступление злоумышленники не могут совершить без укрывательства. Ведь такое количество животных воруют только для продажи, а для этого нужна справка от ветеринара и участкового. Значит, они или получили справки или по дороге заплатили кому надо. Нужна масштабная реформа в системе МВД, хорошие ребята уходят в отставку, остаются те, кто не хочет или не умеет работать, - говорит Аманжол Зинуллин. Глава другого крестьянского хозяйства Абзал Нургали заявил, что после задержания подозреваемых в скотокрадстве к нему приходил его односельчанин и просил забрать заявление. – Осенью прошлого года у меня пропали семь голов скота. Они пропали возле дома моего соседа по имени Нурхат. Я написал заявление, а когда задержали братьев Ешовых, ко мне приходил Нурхат и просил забрать заявление. Взамен он обещал мне возместить ущерб. На вопрос, он ли украл лошадей, Нурхат ответил, что не имеет к этому отношения. Тогда с какой стати он хочет восстановить мой ущерб? Я отказался, сказал, что чужие деньги мне не нужны. Хотя у ребят есть видео, где этот Нурхат признается, что крал скотину, помогал Ешовым грузить лошадей в машину. Полицейские не хотят, чтобы дело шло как ОПГ, так как наказание там будет построже. Подозреваемые будут сидеть однозначно, а как же остальные? Надо на корню обрубать, - возмущается мужчина. Сельчане говорят, что в прошлом году подозреваемые угрожали людям, поджигали дома и даже избивали. – Потерпевшими являемся не только мы, но и сотни крестьян, которые лишились своей скотины. Народ уже озлоблен, мы требуем, чтобы расследование провели объективно. Если этого не будет, то люди вынуждены будут судить их по своим законам, будет самосуд. Мы не хотим, чтобы наказали 1-2 человек, мы хотим, чтобы наказали всех. Мы будем обращаться не только в местные органы, но и в республиканские, будем писать письмо президенту, - говорит глава крестьянского хозяйства Акжайыкского района Медет Гумаров. Люди требуют привлечь к расследованию не только опытных сотрудников прокуратуры, но и сотрудников антикоррупционной службы. Адвокат коллегии адвокатов ЗКО Азат Мухангалиев говорит, что он представляет интересы 13 пострадавших сельчан, хотя их количество больше в разы. У них украли более 180 голов лошадей. Многие просто не смогли выехать из районов из-за карантина, а некоторые не стали писать заявления. – Департамент полиции расследует масштабное дело по факту скотокрадства. Сельчане жалуются, что в деле нет объективности, они не доверяют полицейским, требуют, чтобы расследованием дела занялись сотрудники областной прокуратуры. Около месяца назад полицейским удалось задержать братьев Ешовых, у которых было обнаружено более 600 лошадей. Под следствием находятся трое, четвертый - на свободе. По словам людей, именно он угрожает им расправой, держит в страхе всех сельчан. У людей есть доказательства, видео, признание соучастников, но почему-то приобщать к делу это (полицейские - прим.автора) не торопятся, - говорит Азат Мухангалиев. В пресс-службе департамента полиции сообщили, что досудебное расследование находится в производстве следственного управления. Подозреваемыми по делу проходят трое братьев, которые занимались кражами скота на территории ЗКО. – Проводится досудебное расследование по части 4 статьи 188 УК РК "Скотокрадство" и по статье 287 "". Расследование проводится по 15 эпизодам. П, - сообщили в полиции.

Полицейские заверили, что сейчас идет досудебное расследование, проводятся все необходимые следственные мероприятия, устанавливаются владельцы найденных лошадей по ранее поступившим заявлениям.

- К потерпевшим будут выезжать сотрудники полиции сами, для проведения следственных действий, ходить никуда не нужно. Все животные заактированы, Акжайыкским районным отделом полиции совместно с местным акиматом была организована охрана и выпас этих животных, – отметили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

