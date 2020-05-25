Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам генерального менеджера отдела по связям с правительством и общественностью ТОО «Тенгизшевройл» Рзабека Артыгалиева, на сегодняшний день продолжается вывоз неоперативного персонала работников ТШО и других подрядных организации с Тенгизского месторождения. До сегодняшнего дня с Тенгиза с работы временно вывезено свыше 18,5 тысячи сотрудников. - Работникам, не вышедшим на работу в связи с введением ЧП и карантинными мероприятиями, зарплата сохраняется полностью. Для тех, кто остался на производстве, за сверхурочную работу оплата идет в полуторном размере, - разъяснил Рзабек Артыгалиев. На сегодняшний день на месторождении Тенгиз вопросы стабилизации ситуации по COVID-19 взяты под строгий контроль. На Тенгизе действуют жесткие меры, предусматривающие пребывание в изоляции, социальное дистанцирование, ношение масок и соблюдение правил личной гигиены, которые обязательны для всех сотрудников. - Мы ожидаем, что все подрядные организации и их работники будут соблюдать данные меры. В противном случае ТШО будут приняты жесткие меры вплоть до расторжения контрактов и трудовых договоров. Служба безопасности ТШО совместно с акиматом Жылыойского района, районной СЭС и сотрудниками ДВД постоянно проверяют выполнение требований этих стандартов в вахтовых поселках на Тенгизе, - подчеркнул Рзабек Артыгалиев.. Заголовок "Уволенным с тенгизского месторождения рабочим сохранят зарплату" был изменен на "Покинувшим тенгизское месторождение рабочим сохранят зарплату" по просьбе сотрудника РСК Атырауской области, поскольку при переводе произошла ошибка. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.