По сообщению службы спасения, 26 мая в области ожидается сильная жара до 37 градусов, гроза, а также усиление ветра до 15-20 метров в секунду. По данным РГП "Казгидромет", 26 мая в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут 30 градусов жары, ночью +13. Жаркая погода ожидается и в Атырау. Днем синоптики прогнозируют повышение температуры до 36 градусов выше нуля, ночью +18. Ясная погода без осадков и 34 градуса выше нуля ожидается в Актобе. Ночью столбики термометров покажут 20 градусов тепла. Переменная облачность ожидается в Актау, днем +23, ночью +18.