Работодателем – за работников МСБ, крупного предпринимательства (в регионах, где введён карантин), некоммерческих юридических лиц. При этом заявления подаются только за работников, по которым имеются решения об отказе в назначении (прекращении) социальной выплаты.

Самостоятельно – индивидуальными предпринимателями, лицами, занимающимися частной практикой, плательщиками ЕСП, лицами, работающими по договорам гражданско-правового характера, по которым имеются решения об отказе в назначении (прекращении) социальной выплаты.

приказы о направлении в отпуск без сохранения заработной платы;

документы, подтверждающие факт потери дохода работодателя в период ЧП (финансовая и иная

отчётность, включая выписки с банковских счетов, бухгалтерский баланс и другие документы);

декларация, принятая органами государственных доходов (для сверки с КГД, форма 200).

декларация, принятая органами государственных доходов (для сверки с КГД, форма 200);

документы, подтверждающие факт потери дохода (финансовая и иная отчётность, включая выписки с

банковских счетов, бухгалтерский баланс и другие документы).

договор ГПХ на выполнение работ (оказание услуг), заключенный с юридическим лицом.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В Казахстане утвердили порядок пересмотра заявлений граждан, которые не согласны с отказом в назначении соцвыплаты 42 500 тенге, сообщает пресс-служба Минтруда и соцзащиты населения. Для повторного пересмотра заявлений, по которым ранее принято решение об отказе, необходимо подать соответствующее заявление с приложением подтверждающих документов в районный (городской) штаб.Перечень подтверждающих документов для лиц, работающих по ГПХ:После рассмотрения документов штаб выносит заключение о наличии/отсутствии права на назначение соцвыплаты 42 500 тенге. Положительное заключение передаётся в отделение "Правительства для граждан", которое формирует электронный макет дела заявителя и передаёт данные в филиал ГФСС. Филиал ГФСС принимает решение о назначении или отказе в назначении социальной выплаты. Если заявитель не согласен с заключением районного (городского) штаба или решением филиала ГФСС, он обращается с подтверждающими документами в областной (городской) штаб через рабочий орган районного (городского) штаба. Областной (городской) штаб выносит заключение о наличии/отсутствии права на назначение соцвыплаты 42 500 тенге. С учётом требований карантина, для недопущения массового скопления людей, заявления будут рассматриваться до 1 декабря 2020 года. 11 мая в Казахстане завершился приём заявок на назначение 42 500 тенге, поэтому введённая процедура "апелляции" является единственной возможностью граждан доказать своё право на получение выплаты. За период ЧП выплату получили 4,5 млн казахстанцев, назначение происходило по электронным заявкам без предоставления подтверждающих документов, по имеющимся в базах данным, что не исключало ошибок при принятии решений. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.