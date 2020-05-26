Президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в конституционный закон о выборах, а также поправки в закон о политических партиях, передает корреспондент Tengrinews.kz. В ЗКО будут работать 533 избирательных участка Иллюстративное фото из архива "МГ" Поправками в избирательных партийных списках вводится квота для женщин и молодежи в размере не менее 30 процентов. Таким образом госорганы планируют обеспечить равный доступ женщинам и молодежи к избирательному процессу, а также способствовать приходу молодежи в Парламент и местные представительные органы. После принятия поправок о политических партиях теперь для регистрации политической партии достаточно, чтобы в ее составе было не 40 тысяч, а 20 тысяч членов. В Министерстве юстиции считают, что норма облегчает порядок создания политических партий, а также положительно скажется на процессах разработки и принятия государственных решений. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  