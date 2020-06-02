"Но другие граждане нашей республики имеют право по доверенности либо по страховому полису управлять данным транспортным средством. Продать никто не сможет. Но если гражданин найдет покупателя и захочет продать зарегистрированное армянское авто, то он делает следующее: - приезжает обратно в спецЦОН, получает свои армянские номера и технический паспорт, которые будут храниться до полной эксплуатации авто; - выезжает в Республику Армения и там снимает автомобиль с учета; - обратно завозит авто в Казахстан, уплачивает все пошлины, утилизационные сборы. И только после этого данное транспортное средство может быть оформлено на другое лицо", - сказал Мураталиев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам начальника управления административной полиции Жандоса Мураталиева, машины с желтыми номерами казахстанский владелец не сможет оформить на другого человека.Напомним, ранее в алматинском спецЦОНе выдали первый регистрационный желтый номер на авто из Армении. Первым в истории Казахстана автолюбителем, который официально зарегистрировал свой транспорт, ввезенный из Армении, стал 47-летний алматинец Хосров Гасанов. Леворульные авто из Армении, ввезенные в Казахстан до 1 февраля 2020 года, теперь получат номера желтого цвета серии А, состоящие из четырех цифр. На номерах также будет указан код региона, в котором машина регистрируется.