Автомобили с армянскими номерами начали ставить на учет в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz. Автомобили из Армении обяжут регистрировать через десять дней после ввоза Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам начальника управления административной полиции Жандоса Мураталиева, машины с желтыми номерами казахстанский владелец не сможет оформить на другого человека.
"Но другие граждане нашей республики имеют право по доверенности либо по страховому полису управлять данным транспортным средством. Продать никто не сможет. Но если гражданин найдет покупателя и захочет продать зарегистрированное армянское авто, то он делает следующее: - приезжает обратно в спецЦОН, получает свои армянские номера и технический паспорт, которые будут храниться до полной эксплуатации авто; - выезжает в Республику Армения и там снимает автомобиль с учета; - обратно завозит авто в Казахстан, уплачивает все пошлины, утилизационные сборы. И только после этого данное транспортное средство может быть оформлено на другое лицо", - сказал Мураталиев.
Напомним, ранее в алматинском спецЦОНе выдали первый регистрационный желтый номер на авто из Армении. Первым в истории Казахстана автолюбителем, который официально зарегистрировал свой транспорт, ввезенный из Армении, стал 47-летний алматинец Хосров Гасанов. Леворульные авто из Армении, ввезенные в Казахстан до 1 февраля 2020 года, теперь получат номера желтого цвета серии А, состоящие из четырех цифр. На номерах также будет указан код региона, в котором машина регистрируется. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании