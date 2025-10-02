Продажи концерна BYD по итогам квартала снизились более чем на 2 %. По данным China EV Data Tracker, это произошло впервые с 2020 года, до этого объёмы реализации стабильно росли и лишь в последние летние месяцы рост замедлился. Результаты Geely в третьем квартале между тем демонстрируют 96-процентный рост в годовом выражении.

Продажи концерна BYD по итогам квартала снизились более чем на 2 %. По данным China EV Data Tracker, это произошло впервые с 2020 года, до этого объёмы реализации стабильно росли и лишь в последние летние месяцы рост замедлился. Результаты Geely в третьем квартале между тем демонстрируют 96-процентный рост в годовом выражении, сообщается на сайте kolesa.kz.

Всего за третий квартал BYD смог реализовать по всему миру 1 105 591 автомобиль. Аналитики отмечают, что спад мог бы быть более серьёзным, если бы не ряд факторов. В их числе, к примеру, рост экспортных поставок на 146 %, до 232.8 тысячи машин, и увеличение примерно на треть спроса на чистые электрокары, которых удалось продать 582.5 тысячи.

В срезе за сентябрь аналитики отмечают и другие тенденции. Если общие продажи концерна снизились примерно на 6 %, то популярность самого бренда BYD упала сразу на 11.6 %, причём наиболее ярко это проявляется на внутреннем рынке. Спрос на подзаряжаемые гибриды BYD снижается уже полгода — в сентябре падение достигло 25 %.

Fangchengbao Bao 5









В то же время суббренды концерна демонстрируют уверенный рост продаж. К примеру, по итогам сентября внедорожников и кроссоверов FangChengBao приобрели на 345 % больше, чем годом ранее (впрочем, в абсолютном исчислении это немногим более 24 тысяч машин), а объёмы реализации премиальных Yangwang подскочили на 145 %, до 758 единиц.

Yangwang U8





Несмотря на уверенный рост заинтересованности со стороны покупателей, по числу реализованных автомобилей Geely по-прежнему уступает концерну BYD. Аналитики и в этом случае фиксируют повышение популярности независимых модельных линеек. Скажем, продажи зелёных Geely Galaxy в сентябре подскочили год к году более чем на 130 %, достигнув рекордных 120 868 машин. Исторические максимумы осенью фиксируются и у стартапов вроде Xiaomi, Xpeng и Leapmotor.