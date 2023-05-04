Для того, чтобы каждый мог убедиться в благонадёжности потенциального партнёра, специалисты Биржи разработали несколько инструментов. Первый сервис — «Проверки ATI.SU». С его помощью можно получить информацию о контрагенте из Казахстана или из России. Проверяйте участников ATI.SU, а также любые юрлица и ИП из РФ и РК. По РФ вы можете проверить не только фирмы, но и:

физлица или водителей,

транспорт.

По Казахстану доступна проверка компаний. А именно данные по следующим категориям:

риски,

лизинг и техника в залоге,

судебные дела,

госконтракты,

финансовое положение,

связанные организации.

Для запуска проверки зарегистрируйтесь на сайте Биржи, это займет около пяти минут. Затем приобретите лицензию. За 649 российских рублей или примерно 3 624 тенге в месяц вы сможете получать отчёты о неограниченном количестве фирм. После введите в поисковую строку на странице сервиса «Проверки ATI.SU» данные об интересующей вас компании: БИН или ИИН, либо ИНН, ОГРН, VIN или госномер, телефон, номер паспорта (для проверок по РФ). В ответ вы получите отчёт в формате PDF.

Если вы нашли партнёра на ATI.SU, то можете проверить его Паспорт участника. Всех зарегистрированных пользователей из Казахстана и России уже проверил сервис «Светофор+». Он снабдил Паспорта отметками красного, жёлтого или зелёного цветов. Отметки видны пользователям после покупки лицензии.

Сотрудничать с «красными» контрагентами — большой риск, поскольку компания, скорее всего, находится в процессе банкротства, уже прекратила существование или исключена из Единого госреестра юрлиц.

«Жёлтых» потенциальных партнёров нужно дополнительно проверять, заказывая отчёт по ним. Таким цветом помечены компании, о которых недостаточно данных, или те, у кого изменилась информация.

«Зелёные» участники ATI.SU лучше всего подходят для заключения соглашений. Они ведут хозяйственную деятельность в течение года, не являются должниками и не имеют проблем с законом.

Помимо цветных отметок, в Паспортах участников Биржи вы найдёте Рейтинг, он также свидетельствует о благонадёжности контрагента. Рейтинг исчисляется в баллах — чем активнее пользователь, и чем выше уровень доверия к нему других участников ATI.SU, тем больше баллов. На Рейтинг влияет история Претензий, упоминания на форуме «Недобросовестные партнёры», история активности и контактов.

Заходите на Биржу грузоперевозок ATI.SU и самостоятельно исследуйте её возможности по поиску и проверке партнёров!

Новости Компаний

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.