Пострадавшие дети находятся в больницах, их жизни ничего не угрожает, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя управления физической культуры и спорта ЗКО Асии Аманбаевой, сегодня утром, 27 февраля, родители детей на автобусе выехали в Атыраускую область. - Дети все под наблюдением. Опасности для жизни нет. Травмы есть, различной степени. Сегодня утром выехал автобус с родителями, представителями управления спорта ЗКО и спортивного клуба "Урал", повезли родителей в сопровождении психолога, врачей и департамента полиции. Они увидят своих детей и по заключению врачей, если кого-то можно забрать, заберут, и завтра утром они приедут обратно. По предварительной информации, выписаны еще три человека, - сообщила Асия Аманбаева. По словам руководителя облспорта,ситуация находится под контролем. - Мы вчера создали штаб и сидели до 12 ночи, контролировали всю ситуацию, отработали все вопросы с родителями, с облздравом нашей и Атырауской областей, управлением образования. Из 15 детей, которые поехали, трое вообще не пострадали, они все время находились с тренером, были размещены дома. Из 12 пострадавших трое были в Махамбетской районной больнице, трое в Индере и 6 человек в Атырауской больнице. Сегодня утром стало известно, что еще троих детей выписывают, - рассказала Асия Аманбаева. Напомним, днем 26 февраля в Атырауской области пассажирский автобус, следовавший по маршруту Уральск-Атырау, столкнулся на трассе с грузовиком. В ДТП погибли три человека. Как выяснилось, в этом автобусе ехали 15 школьников из Уральска на спортивные соревнования. 12 детей были помещены в больницы Атырауской области.