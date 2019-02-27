Иллюстративное фото с сайта ulpravda.ru По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, 20 февраля примерно 22.50 в полицию обратился неизвестный мужчина, который сообщил, что в супермаркете «Семья», расположенном в районе Балыкшы, заложено взрывное устройство. - Полицейские отреагировали оперативно, здание супермаркета было оцеплено, люди эвакуированы. Взрывное устройство не обнаружено. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый, который уже отбывал наказание за аналогичное преступление. Начато досудебное расследование по ст. 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". По информации управления по противодействию экстремизму департамента полиции, только за последние два года на территории Атырауской области зарегистрировано 6 ложных сообщений о заложенных взрывных устройствах, в том числе в 2018 году – 3 факта. Как выяснилось, чаще всего люди сообщают о якобы заложенных взрывных устройствах в состоянии алкогольного опьянения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.