Посольство США совместно с Назарбаев Университетом запускает акселерационную программу «Tech central Asia». Запуск программы состоится в 9.00 2 и 3 марта в областной библиотеке для детей и юношества имени Х. Есенжанова по адресу: проспект Достык-Дружба, 166/2. Масштабная программа «Tech central Asia» поможет начинающим предпринимателям, студентам, новаторам и изобретателям, заинтересованным в запуске или разработке собственных стартапов, построить устойчивый бизнес и способствовать их дальнейшему развитию. В течение 2 месяцев стартапы, отобранные в городе Уральск, получат финансирование на прототипы, техническую экспертизу, менторство, лекции и практические занятия по классическим бизнес-темам и навыкам, которые будут проходить на базе American Corner & Maker Space. Стоить отметить, что избранные проекты во время обучения также получат поддержку от генеральных и локальных партнеров, таких как Европейский банк реконструкции и развития. Финалисты будут приглашены в Астану на итоговое мероприятие программы Demo Day в Назарбаев Университет. К слову, эксперты Назарбаев университета помогут вам направить ваш проект в нужном направлении, за результатами ваших проектов будут наблюдать опытные специалисты. Что касается финансирования, то компания организовывает финансирование для прототипа чтобы участники могли реализовать минимально жизнеспособный продукт. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте techcentral.asia до 1 марта 2019 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.