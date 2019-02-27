О запуске пилотного проекта по стерилизации бродячих собак стало известно в ходе встречи акима города Атырау с членами гражданского совета. По словам Алимухаммеда Куттумуратулы, с предложением о более гуманном снижении популяции уличных животных к нему обратились участники волонтерской организации «Доброе сердце». - Аким Атырауской области рассмотрел идею волонтеров по стерилизации бродячих собак и поручил нам ее реализовать. Поначалу запустим этот проект в пилотном режиме, проверим его эффективность, если результаты порадуют, будем внедрять метод снижения популяции животных уже на постоянной основе. Тем более, стерилизация со временем позволит вести учет идентифицированных домашних животных на территории города Атырау, и этот метод уже давно практикуют таких городах, как Астана и Алматы, - рассказал Алимухаммед Куттумуратулы. Планируется, что на запуск пилотного проекта по стерилизации бродячих собак из местного бюджета будет выделено 5 миллионов тенге. После выхода решения городского маслихата, акимат объявит открытый электронный конкурс на оказание услуг по стерилизации бродячих собак среди ветеринарных клиник города. Отметим, что в прошлом году в Атырау его пригородных сельских округах было уничтожено порядка 12 тысячи кошек и собак. Начиная с этого года местные власти намерены решать проблему большого количества бродячих собак и кошек более гуманным способом. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.