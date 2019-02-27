Фото из архива "МГ" - Они имеют разный уровень доходов, кто-то хорошие, кто-то низкие. Когда будем оказывать помощь, нужно учитывать: зачем миллионерам ещё давать от государства поддержку? - обратился к присутствующим глава государства. Президент заявил, что в первую очередь, государство особую заботу и внимание должно проявить многодетным семьям с низкими доходами. - Поручаю Правительству для расширения охвата малообеспеченных особенно многодетных повысить критерий оказания адресной социальной помощи до 70% от прожиточного минимума. Для адресной социальной помощи семьям установить минимальную выплату на каждого ребёнка многодетным семьям в сумме около 21 тысячи тенге. При этом необходимо все процедуры назначения соцпомощи упростить и перевести в активный форма, чтобы не бегали за ней по разным кабинетам. При исчислении совокупного дохода таких семей нужно исключить из расчёта пособия многодетным семьям, матерям, пособия по инвалидности. Когда соцслужбы всё это считают, оказывается зажиточная семья, а не малообеспеченная, - сказал Назарбаев. По словам президента, в результате адресной соцпомощью будет охвачено свыше 830 тысяч человек, в том числе 550 тысяч детей. Также он поручил повысить пособия родителям, опекунам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов на 30%. - Это затронет 100 тысяч человек. На реализацию этих мер дополнительно выделить 300 млрд тенге в 2019-2021 годы. Основным принципом оказания соцпомощи остаётся социальный контракт и обязательное участие трудоспособных в мерах занятости. Можно подойти к каждой семье и постараться сделать так, чтобы они работали где-то или дома. Также поручаю акимам дойти до каждой семьи, усилить меры нуждающимся, помочь с учётом возможностей. Средства надо экономить и направлять туда, куда надо, - заявил Нурсултан Назарбаев. Также глава государства поручил повысить доступность приобретения жилья для многодетных и неполных семей. - Необходимо активизировать работу по строительству жилья. Поручаю построить а рамках программы "Нурлы жер" более 40 тысяч арендных квартир многодетным и малоимущим. На эти цели в ближайшие семь лет будет выделено 50 млрд тенге ежегодно. Также следует повышать доступность приобретения жилья для многодетных, неполных семей и детей-инвалидов, - сказал президент. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.