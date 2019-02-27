Иллюстративное фото из архива "МГ" Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе XVIII съезда партии «Нур Отан» в среду поручил повысить зарплаты работникам бюджетной сферы на 30%. - Поручаю с 1 июля этого года повысить зарплату низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы на 30%. Поднять в среднем на 25% низовым работникам исполнительных органов, которые непосредственно работают с гражданами на районном, областном уровне, в селах, - сказал Назарбаев. Он добавил, что на эти цели в 2019-2021 годах дополнительно будет выделено 980 млрд тенге. - Здесь получилась серьезная диспропорция – от центра в регионах. Нам их надо подержать, - подчеркнул президент. В своем выступлении Глава государства напомнил о достижениях Казахстана за прошедшие 20 лет, особо подчеркнув роль партии «Нұр Отан» во всех позитивных изменениях, произошедших в стране. - Наш главный приоритет – это обеспечение достойного уровня жизни граждан и развитие Казахстана как социально-ориентированного государства. Даже в самые сложные периоды мы выполняли свои социальные обязательства. Уровень социальных расходов в стране всегда был высокий, и в дальнейшем он будет последовательно расти, - сказал Нурсултан Назарбаев. Президент Казахстана также объявил о выделении средств из Национального фонда на повышение качества жизни и благосостояния граждан. Наряду с этим, Глава государства обозначил ключевые направления дальнейшей реализации социальной политики и указал на необходимость активного участия партии в ее осуществлении. - Партия должна активно включиться в решение повседневных вопросов населения. Усилить данную работу призван проект «Халыққа көмек». Сегодня важно оперативно реагировать на актуальные запросы общества, акцентируя на них внимание госорганов, - сказал Нурсултан Назарбаев. В ходе съезда были утверждены новая Программа партии до 2030 года «Общество благополучия: 10 целей десятилетия», новый состав Политического совета партии и Центральной контрольно-ревизионной комиссии, внесены изменения и дополнения в Устав партии, а также приняты отчеты об итогах работы Политического совета партии и Центральной контрольно-ревизионной комиссии. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.