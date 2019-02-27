Фото предоставлено ДЧС ЗКО Как сообщил начальник управления контрольной и профилактической деятельности пожарной безопасности ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, горел дачный домик на площади 80 квадратных метров. – На месте пожара обнаружен погибший мужчина. Личность погибшего, причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются. Труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу для определения причины смерти. По предварительным данным из-за утечки природного газа произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате хлопка произошло разрушение части стены дома, - сообщил Ерлан Турегелдиев. Стоит отметить, что на месте пожара работали 13 пожарных и три единицы техники. Полностью ликвидировать пожар удалось в 4.12.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.